Nova estufa vai produzir 2 mil mudas de araucária em São Francisco de Paula

A Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (Pucrs) realizoua inauguração da nova Estufa-Viveiro da Reserva Pró-Mata, em São Francisco de Paula. O espaço marca um avanço significativo para as ações de conservação ambiental, pesquisa aplicada e produção de espécies nativas dos Campos de Cima da Serra.

Durante a cerimônia, também foram entregues os equipamentos doados como motosserras, moto poda, roçadeira, lava a jato, sopradores costais, tratorito, gerador e motobomba, feitas pela empresa alemã Sthil.

A estufa-viveiro tem capacidade inicial para produzir, anualmente, cerca de 2 mil mudas de araucária (Araucaria angustifolia), espécie símbolo da região e classificada como ameaçada de extinção. A iniciativa fortalecerá as ações de restauração ecológica, educação ambiental e projetos científicos desenvolvidos no Pró-Mata.

Após a solenidade, foram iniciadas as etapas finais para o pleno funcionamento da estrutura, incluindo a instalação das bancadas, organização do sistema de cultivo e o início do processo de produção de mudas, que passam a integrar o programa de conservação conduzido pela PUCRS e por seus parceiros.

A inauguração reforça o papel da Reserva Pró-Mata como referência em pesquisa, conservação da biodiversidade e desenvolvimento sustentável, ampliando sua contribuição para a proteção dos ecossistemas serranos e para a formação de estudantes, pesquisadores e técnicos.