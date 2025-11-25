Câmara de Gramado debate Lei Orçamentária para 2026

A Lei Orçamentária Anual (LOA) de Gramado estará em debate na Câmara Municipal nesta quarta-feira (26), a partir das 8h30min. A LOA é o instrumento que detalha todas as receitas e despesas do município, funcionando como o orçamento oficial da Prefeitura. É nela que se estabelece quanto o governo local espera arrecadar e de que forma esses recursos serão aplicados nas mais diversas áreas, como saúde, educação, obras, turismo e assistência social.

A audiência será conduzida pelo vereador Roberto Cavallin, presidente da Comissão de Orçamento da Casa, e contará com a presença da secretária municipal da Fazenda, Sônia Molon.

A proposta apresentada pelo Executivo visa a organizar, de maneira clara e detalhada, a previsão de arrecadação e a aplicação dos recursos públicos para o ano de 2026. O objetivo central é garantir transparência, planejamento e eficiência na gestão financeira do município, assegurando que as necessidades da comunidade gramadense sejam atendidas com responsabilidade e qualidade.

De acordo com a justificativa encaminhada à Câmara, processos como este são fundamentais não apenas para cumprir a legislação, mas também para fortalecer a segurança e a clareza na administração dos recursos públicos, priorizando sempre o interesse coletivo.

A comunidade, a imprensa e todos os interessados estão convidados a participar. A transmissão será realizada ao vivo pelo YouTube (@camaragramado) e pelo Facebook da Câmara Municipal de Gramado. Perguntas e sugestões podem ser enviadas pelo WhatsApp (54) 3295-7000.