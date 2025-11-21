UPF envia estudantes para intercâmbio em sete países da América e Europa

Entusiasmo e muita expectativa marcaram a reunião realizada pela Assessoria Internacional da Universidade de Passo Fundo (AI/UPF) com os estudantes que realizarão intercâmbio acadêmico no próximo semestre.

Ao todo, 16 estudantes embarcam rumo a países da Europa e das Américas. Os intercâmbios acontecem no âmbito da graduação e da pós-graduação, nos quais os acadêmicos poderão cursar disciplinas, estágios obrigatórios e doutorados sanduíche. O destino dos acadêmicos se dividirá entre Espanha, Itália, México, Polônia, Portugal e Uruguai. A mobilidade ocorre por meio do Programa de Intercâmbio Acadêmico (Piac) e de convênios firmados entre a UPF e universidades estrangeiras.

Entre as instituições que receberão os acadêmicos estão universidades reconhecidas internacionalmente, como a Universidade de Santiago de Compostela, na Espanha, e a Universidade de Coimbra, em Portugal — uma das mais antigas do mundo, em funcionamento desde o século XIII. Nesta edição do Piac, foram selecionados estudantes dos cursos de Ciências da Computação, Direito, Farmácia, Fisioterapia, História, Letras, Medicina e Psicologia.

O processo de intercâmbio é conduzido pela AI/UPF, que auxilia os estudantes na escolha das instituições estrangeiras e oferece orientação sobre questões burocráticas, como a obtenção de vistos e autorizações.

