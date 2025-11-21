Pelotas recebe segunda estação hidrometeorológica

A Prefeitura de Pelotas, por meio da Secretaria Municipal da Defesa Civil (SMDC), coordenou a instalação, na manhã desta sexta-feira (21), da segunda estação hidrometeorológica no município. O local escolhido foi a ponte sobre o arroio Pelotas na região do Passo do Pilão, zona rural, entre o Monte Bonito (9º distrito) e o Cerrito Alegre (3º distrito). O primeiro equipamento foi instalado há um mês, na Colônia de Pescadores Z3.

Ambas, de acordo com o secretário de Defesa Civil, Milton Martins, têm previsão para entrar em operação em dezembro deste ano. Ele pretende nos próximos dias se reunir com a comunidade dos dois distritos para explicar a importância da estação. Em função das árvores na região, a estrutura introduzida nesta manhã tem em torno de nove metros de altura para viabilizar a captação do sinal com mais qualidade.

Apesar de impactar na paisagem da região, o secretário municipal de Defesa Civil garante que é por boa causa. "É mais um avanço na ampliação do sistema de monitoramento na nossa cidade, o que traz mais segurança para o sistema de proteção e para os moradores das áreas de risco" disse Milton Martins.

Conforme ele, a área do arroio Pelotas onde a estação foi inserida costuma impactar, em caso de enxurrada, a região do Areal Fundos, na área urbana do município, como Vila da Palha, Marina Ilha Verde, Rua das Traíras e extremo norte da avenida Ferreira Viana. Com a estação em funcionamento, explica o secretário, tanto a SMDC quanto a Coordenadoria Regional de Proteção e Defesa Civil (4ª CRPredec), em trabalho conjunto, ganham tempo para alertar a população que mora em áreas de risco.



"Agora nós não estamos em um voo cego", admite ele. Com as estações será possível saber com antecedência o volume de chuva tanto na região da Serra dos Tapes como na bacia do Guaíba/Delta do Jacuí, responsável pela inundação da Colônia de Pescadores Z3 e praias do Laranjal em maio do ano passado.



Um terceiro equipamento será introduzido na região da lagoa Mirim. Com isso, o secretário avalia que Pelotas ficará dotada por um "bom monitoramento" para alertar a população em caso de eventos climáticos extremos. "Aí só ficaria faltando uma estação para a bacia do Santa Bárbara, que também é um volume de áuga que desce com muita força por dentro da colônia do Monte Bonito e arredores, e é a causa mais frequente das enchentes na cidade."

As estações hidrometeorológicas instaladas na Colônia Z3, mês passado, e no Passo do Pilão, nesta sexta-feira, vão fornecer informações em tempo real como intensidade e volume de chuva, umidade do ar, índice de raios ultravioletas e também a intensidade e direção dos ventos. As localizações foram definidas pela Prefeitura durante reuniões periódicas com especialistas da UFPel no âmbito do Grupo de Ação de Resposta Rápida, que reúne semanalmente representantes de diversas secretarias. Os recursos para aquisição são do governo do Estado.