Quinzena do pêssego vai até 6 de dezembro em Pelotas

A sexta-feira (21) marcou a abertura da 12ª Quinzena do Pêssego em Pelotas, que se estende até o dia 6 de dezembro, e da Feira Municipal, para comercialização direta da fruta, do produtor ao consumidor, em bancas no Centro e bairros, junto com as do morango. Neste ano, a expectativa é que seja superada a marca histórica de produção de 36 a 37 toneladas. O clima, a dedicação dos produtores, o incentivo e o acompanhamento técnico favoreceram a produtividade dos pomares. No domingo, aconteceu também a Festa Municipal do Pêssego, na Comunidade Santana, Colônia Maciel, 8º distrito, Rincão da Cruz.

"A Quinzena do Pêssego está inserida no Calendário Oficial de Eventos do Município pela Lei 6.626/2018. No período, a cidade mobiliza-se, via diversos segmentos, para incentivar o consumo da fruta, difundir informações sobre a tradição da cultura e valorizar as famílias que se dedicam aos pomares. O pêssego é a maior produção rural de Pelotas e garante a colocação do município em primeiro lugar no país, quanto ao abastecimento da indústria nacional", lembra o prefeito Fernando Marroni, reafirmando que a Prefeitura é apoiadora dos eventos da temporada do pêssego.