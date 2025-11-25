Porto Alegre,

Menu
CapaJornal CidadesFruticultura

Publicada em 25 de Novembro de 2025 às 00:30

Quinzena do pêssego vai até 6 de dezembro em Pelotas

Pelotas possui 3.097 hectares com pomares de pêssego, além de 163 hectares irrigados

Pelotas possui 3.097 hectares com pomares de pêssego, além de 163 hectares irrigados

PAULO LANZETTA/DIVULGA??O/JC
Compartilhe:
Jornal Cidades
 A sexta-feira (21) marcou a abertura da 12ª Quinzena do Pêssego em Pelotas, que se estende até o dia 6 de dezembro, e da Feira Municipal, para comercialização direta da fruta, do produtor ao consumidor, em bancas no Centro e bairros, junto com as do morango. Neste ano, a expectativa é que seja superada a marca histórica de produção de 36 a 37 toneladas. O clima, a dedicação dos produtores, o incentivo e o acompanhamento técnico favoreceram a produtividade dos pomares. No domingo, aconteceu também a Festa Municipal do Pêssego, na Comunidade Santana, Colônia Maciel, 8º distrito, Rincão da Cruz.
 A sexta-feira (21) marcou a abertura da 12ª Quinzena do Pêssego em Pelotas, que se estende até o dia 6 de dezembro, e da Feira Municipal, para comercialização direta da fruta, do produtor ao consumidor, em bancas no Centro e bairros, junto com as do morango. Neste ano, a expectativa é que seja superada a marca histórica de produção de 36 a 37 toneladas. O clima, a dedicação dos produtores, o incentivo e o acompanhamento técnico favoreceram a produtividade dos pomares. No domingo, aconteceu também a Festa Municipal do Pêssego, na Comunidade Santana, Colônia Maciel, 8º distrito, Rincão da Cruz.
"A Quinzena do Pêssego está inserida no Calendário Oficial de Eventos do Município pela Lei 6.626/2018. No período, a cidade mobiliza-se, via diversos segmentos, para incentivar o consumo da fruta, difundir informações sobre a tradição da cultura e valorizar as famílias que se dedicam aos pomares. O pêssego é a maior produção rural de Pelotas e garante a colocação do município em primeiro lugar no país, quanto ao abastecimento da indústria nacional", lembra o prefeito Fernando Marroni, reafirmando que a Prefeitura é apoiadora dos eventos da temporada do pêssego.
Pelotas possui 3.097 hectares com pomares de pêssego, além de 163 hectares irrigados. A indústria nacional absorve 85% da produção – trabalho dos 615 produtores da zona rural local. Cerca de 15% dos hectares são destinados às variedades de mesa.

Notícias relacionadas