Bento Gonçalves terá edição especial do Verão Cultural

O clima natalino vai ocupar os bairros de Bento Gonçalves com a edição especial de Natal do Verão Cultural , realizado pelo Sesc em parceria com a Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria de Cultura, Secretaria de Turismo e da Secretaria de Educação. Entre 25 de novembro e 11 de dezembro , a comunidade poderá acompanhar uma série de atividades gratuitas que incluem shows, cinema de rua, ações culturais de escolas e a tradicional chegada do Papai Noel, com distribuição de pipoca e algodão doce. O Verão Cultural também faz parte da programação do Natal Bento.

A programação inicia no dia 25 de novembro, no Bairro Fátima, no Parque das Nascentes Chico Mendes, com show do Pagode do Chaves, que trará a arte do samba cantando os sucessos que ficaram marcados no passado até os atuais . A noite conta ainda com apresentação do grupo Amigas de Alma. No dia 26 de novembro, no Loteamento Vinhedos, além do show, haverá a apresentação da EMEF Aurélio Frare e, no dia 27 de novembro o bairro Conceição recebe o show e a apresentação da EMI Primeiros Passos. O Cinema de Rua toma conta da cidade nos dias 3 e 4 de dezembro. No dia 3, quarta-feira, a sessão ocorre na Escola Santa Helena, no Bairro Santa Helena, com exibição do filme “Uma Carta para Papai Noel”, seguida de apresentações da EMEF Santa Helena e do Grupo Amigas de Alma. No dia 04, sexta-feira, o cinema chega ao Bairro Municipal, na EMEF Ulysses Leonel de Gasperi, com participação artística da escola.

A programação retorna com música nos dias finais. Na terça-feira, 9 de dezembro, o Bairro São Roque recebe o Pagode do Chaves na Praça São Roque, com participação da EEEF General Amaro Bitencourt. No Bairro Licorsul, o show acontece em 10 de dezembro, na Capela Santa Catarina, junto à apresentação da EMI Espaço dos Sonhos. O encerramento será no dia 11 de dezembro, na Praça CEU, no Bairro Ouro Verde, com apresentações da EMI Toque de Carinho e da EMEF Ouro Verde.

Em todas as datas, o público será recebido com a chegada do Papai Noel, que participa das atividades com crianças e famílias e haverá distribuição de pipoca e algodão doce. A programação completa pode ser conferida abaixo.