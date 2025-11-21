Comitiva vinda de Moçambique realiza visita à prefeitura de Canoas

A cidade de Canoas recebeu nesta semana a visita de uma comitiva de Moçambique que está no Estado para conhecer as inovações das cidades da Região Metropolitana. Até sábado (22), os representantes africanos percorrerão, ainda, os municípios de Porto Alegre, Guaíba e Novo Hamburgo. Na prefeitura de Canoas, os agentes municipais africanos, vindos das cidades de Matola, Vila de Boane e Matola-Rio, foram recebidos pelo prefeito Airton Souza e por secretários municipais.

Durante o encontro, Denice Paulo Jamo, Zainadin Mundeguma e Alice da Fátima Nhaca apresentaram características das cidades onde vivem e conheceram um pouco sobre Canoas, como projetos de inovação, colaboração e tecnologia em andamento e que em junho já haviam ganhado reconhecimento internacional durante a 10ª edição da Smart City Expo Latam Congress, no México.

“Nossa cidade está aberta para esta importante troca de experiências e para que a comitiva de Moçambique possa conhecer nossos equipamentos públicos e nossos projetos, visando um termo de cooperação futuro. Vamos apresentar aos visitantes práticas exitosas realizadas aqui na cidade”, comenta o prefeito.

De acordo com o secretário de Transparência, Controladoria e Governo Digital, Gustavo Ferenci, a comitiva africana veio ao Estado por meio da associação dos municípios de Moçambique para conhecer políticas de governo digital, e ações nas áreas da transparência pública, segurança, cultura e desenvolvimento econômico.

“A ideia é, futuramente, estabelecer uma relação mais próxima de troca de experiência, de desenvolvimento econômico, inovação cultural e social provavelmente a partir de um termo de cooperação futuro ou mesmo a assinatura de um termo de cidade-irmã”, conta.