Governo estadual inaugura primeira etapa da revitalização da Estação Férrea em Caxias

A primeira etapa da revitalização da Estação Férrea de Caxias do Sul foi inaugurada na noite de terça-feira (18), em ato com a presença do governador Eduardo Leite. O projeto completo da revitalização da área da Estação Férrea contempla drenagem, terraplanagem, pavimentação, iluminação pública, instalação de uma fonte luminosa, construção de banheiros, rampa de acessibilidade, escadaria metálica, reforma do reservatório de água elevado e do terminal graneleiro, mobiliário e paisagismo.

A primeira etapa entregue consiste na drenagem, terraplanagem, pavimentação, iluminação em LED, ajardinamento, arborização, mobiliário urbano, decks, anfiteatro e pista de caminhada. Na próxima etapa de obras, está prevista a finalização da fonte luminosa dentro do pátio da Estação e dos banheiros do largo, intervenções pontuais de acessibilidade, reforma da antiga caixa d'água e melhoria do acesso pela Rua Marechal Floriano. O investimento total é na ordem de R$ 8 milhões. Deste valor, R$ 3,5 milhões são provenientes do Programa Avançar no Turismo, do Governo do Estado, por meio do Badesul.

O projeto da Estação Férrea faz parte do processo de requalificação do centro urbano de Caxias do Sul, aproximando a população de um patrimônio histórico marcante e estimulando o uso cotidiano do espaço. A melhoria da infraestrutura ganha relevância adicional ao se integrar às atividades econômicas, culturais e turísticas, fortalecendo a circulação de moradores e visitantes e ampliando as possibilidades de ocupação qualificada da área.

A solenidade contou com a presença de autoridades municipais e estaduais, além de representantes de entidades e lideranças da região. A nova etapa entregue simboliza o início de um ciclo de revitalização contínua na área ferroviária, com impacto direto na vida urbana e no desenvolvimento turístico de Caxias do Sul.

A inauguração da obra ocorreu em sequência à abertura oficial do Brilha Caxias 2025, programação natalina que movimenta diferentes pontos da cidade. As atividades começaram com o acendimento das luzes de Natal na Avenida Júlio de Castilhos, seguido pelo deslocamento das autoridades até o Largo da Estação.

A cerimônia incluiu bênção ecumênica, entrega da chave da cidade ao Papai Noel e o descerramento do monumento alusivo aos 150 anos da imigração italiana no Estado. A noite encerrou com apresentação da Família Lima, integrando cultura, música e celebração em um dos eventos mais tradicionais do calendário local.