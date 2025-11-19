Bagé receberá seminário binacional de olivicultura em dezembro

Entre os dias 3 e 6 de dezembro, no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-rio-grandense (IFSul), em Bagé, ocorre o 1º Seminário Binacional Bioma Pampa, um encontro técnico e cultural que une Brasil e Uruguai para fortalecer a produção de azeite. Produtores, especialistas e instituições se reúnem para trocar conhecimento, debater desafios, apresentar inovações e gerar negócios.



Junto com o encontro, ocorrem também o 6º Encontro Estadual de Olivicultura, o 1º Simpósio Nacional de Olivoturismo e a 1ª Feira da Campanha Gaúcha. Os eventos estão com as inscrições abertas e têm a organização do Instituto Brasileiro de Olivicultura (Ibraoliva), Asociación Olivicola Uruguaya (Asolur), prefeitura de Bagé e Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi).



Na sexta-feira (5), pela manhã, o coordenador da Divisão Agropecuária do Departamento de Governança dos Sistemas Produtivos (DGSP) da Secretaria da Agricultura, Paulo Lipp João, é moderador da palestra "Fenologia das Oliveiras", às 11h30min.



E na parte da tarde, às 15h, a pesquisadora do Departamento de Diagnóstico e Pesquisa Agropecuária (DDPA) da Seapi, Andréia Rotta de Oliveira, participa de painel sobre os “Avanços tecnológicos da pesquisa em olivicultura no Brasil e Uruguai”. Com mais de 15 anos de pesquisas contínuas, a olivicultura tornou-se uma das áreas de destaque dentro do DDPA. Os trabalhos desenvolvidos abrangem diferentes dimensões da cultura, com foco em fenologia e comportamento de cultivares, fitossanidade e manejo de pragas e doenças, fertilidade e manejo de solos de olivais e caracterização climática regional e influência das condições meteorológicas na produtividade.



“Essas pesquisas têm contribuído diretamente para aprimorar o conhecimento técnico e ampliar a base científica da olivicultura no estado. Além dos aspectos agronômicos, o DDPA também desenvolve pesquisas socioeconômicas voltadas à compreensão do mercado e do consumidor. Essas análises fortalecem o elo entre a pesquisa científica e o desenvolvimento do mercado interno”, destaca a pesquisadora Andréia Rotta de Oliveira. E a participação no evento, segundo ela, reforça o compromisso institucional com a inovação, a sustentabilidade e o desenvolvimento da olivicultura no estado.