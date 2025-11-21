Governo estadual inaugura obra na Interpraias, em Torres

O vice-governador Gabriel Souza esteve em Torres na segunda-feira (17) para a entrega de uma obra do Programa Pavimenta no município, com intervenções na Avenida Interpraias. Souza também abordou as políticas públicas, os investimentos e as ações do Estado para o Litoral Norte durante o Café de Negócios, promovido pela Associação de Comércio, Indústria, Serviços, Agronegócios e Turismo de Torres (Acisatt).

A obra inaugurada pelo vice-governadorrecebeu investimento total de R$ 2.415.000,00, sendo R$ 1,8 milhão do governo do Estado e R$ 615 mil de contrapartida municipal. A intervenção no trecho, que antes era em saibro, contempla as ruas Paraná, Farias, Minas Gerais e Feliz, totalizando 2,7 quilômetros de extensão.

O Programa Pavimenta já destinou R$ 640 milhões por meio de convênios a 445 municípios gaúchos. O total de investimentos em pavimentação no Litoral Norte chega a R$ 30,4 milhões destinados a 22 cidades, para reforçar a integração entre as praias, melhorar a mobilidade e impulsionar o turismo e o desenvolvimento local.

Durante palestra na Acisatt, o vice-governador apresentou um diagnóstico dos investimentos públicos no Litoral Norte, com destaque para infraestrutura, desenvolvimento econômico, saúde, educação e segurança pública. Entre 2019 e 2025, os municípios da região contam com R$ 731 milhões previstos, dos quais R$ 474,2 milhões já foram pagos em convênios, execuções diretas e repasses.

Gabriel também anunciou o repasse de duas viaturas semiblindadas para reforçar a segurança de Torres e apresentou os dados do RS Seguro, programa que completa seis anos, com R$ 3,7 bilhões investidos entre 2019 e 2026 em inteligência, integração das forças, políticas sociais e modernização do sistema prisional. No Litoral Norte, os investimentos em segurança entre 2019 e 2025 chegam a R$ 56,6 milhões, sendo R$ 2,3 milhões destinados a Torres.

Os indicadores criminais da região apresentam quedas significativas, como a redução de 72% nos roubos de veículos, além da diminuição das ocorrências de diversos outros crimes, como latrocínio e abigeato, por exemplo. Os índices em Torres seguem a mesma tendência: redução de 95% nos roubos a carros e 76% menos homicídios.

Em relação aos investimentos nas rodovias estaduais, por meio do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), Gabriel explicou como foram aplicados os valores na recuperação de estradas, pontes, terceiras faixas, duplicações e manutenção. Os acessos municipais e as ligações regionais, que impulsionam o desenvolvimento dos municípios, também foram apresentados pelo vice-governador.

Entre as obras entregues no Litoral Norte estão as pontes de Três Cachoeiras, na ERS-494, no valor de R$ 5,2 milhões, e Caraá, na ERS-030, com custo de R$ 6,5 milhões. As duplicações da ERS-407 em Capão da Canoa (R$ 5,2 milhões) e da Paraguassú em Imbé (R$ 17,1 milhões), além da reforma da Fernandes Bastos em Tramandaí (R$ 2,5 milhões) também foram destacadas na palestra. Gabriel também mencionou a duplicação da ERS-407 em Xangri-lá, que está em licitação e custará R$ 16,3 milhões, e a ponte da ERS-417, em Itati, que conta com investimento de R$ 8,2 milhões e já foi 90% executada.

O vice-governador também tratou de obras financiadas pelo Funrigs, como a RSC-101, entre Palmares do Sul e Tavares, que recebe investimento de R$ 147 milhões. Ele mencionou ainda as novas pontes da ERS-494 e ERS-417, em Três Cachoeiras, Morrinhos do Sul, Mampituba e Três Forquilhas, cujos convênios foram assinados em setembro e somam R$ 25,9 milhões em investimentos.

Outras frentes do governo estadual incluem o viaduto da ERS-407 em Xangri-lá e a duplicação da Estrada do Mar, a ERS-389, que estão com estudos previstos para iniciarem em 2026, com a inclusão do trecho que faz parte de Torres.