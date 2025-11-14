Tramandaí tem capacidade de abastecimento de água ampliada

A Corsan investiu R$ 750 mil na perfuração de um novo poço tubular profundo na Estação de Tratamento de Água de Tramandaí, para ampliar em 20% a capacidade do sistema de abastecimento no município. Nesta quinta-feira (13) será feito expurgo no local (com a liberação de água), para fins de limpeza e início das operações do poço.



A Companhia já dispõe de outras cinco fontes de captação de água em Tramandaí com capacidade total de vazão de 200 litros por segundo, que equivalem a 720 mil litros de água por hora. E, a água bruta para tratamento é captada também na Lagoa da Emboaba. “O novo poço terá vazão de 40 litros por segundo, ampliando o sistema de abastecimento de água estrategicamente, neste período que antecede o verão, para a capacidade de 860 mil litros de água por hora”, informa o coordenador de Operações da Corsan em Tramandaí, Tiago Marques. O gestor adianta que, nos próximos dias, a população poderá encontrar água sendo dispensada na frente da estação de tratamento, localizada na ERS-030, número 13.850.



A água tratada na estação de Tramandaí é enviada para nove reservatórios, estrategicamente posicionados ao longo do município, com capacidade total de armazenamento de 4 mil metros cúbicos (m³) - ou 4 milhões de litros de água. A estação de tratamento atende aproximadamente 60 mil pessoas na baixa temporada e cerca de 500 mil pessoas no verão, promovendo saúde, segurança hídrica e qualidade de vida para toda a população e veranistas.



O expurgo é uma operação controlada e essencial para a manutenção do sistema de distribuição de água. Trata-se de um método de limpeza que libera o primeiro jato de água para remover impurezas e ar da tubulação. Ele garante a qualidade da água distribuída, evitando que sedimentos, partículas e turbidez cheguem às residências, e ajuda a prevenir rompimentos de rede por acúmulo de ar.