Defesa Civil de Canoas viaja ao Paraná para ajuda pós-tornado

A Defesa Civil de Canoas enviou uma equipe com cinco integrantes ao município de Rio Bonito do Iguaçu, no Paraná, para auxiliar nas ações de limpeza e reconstrução da cidade após a passagem de um tornado na sexta-feira (7) , para auxiliar nas ações de limpeza e reconstrução da cidade. A atuação dos servidores canoenses faz parte da mobilização de apoio entre municípios para o restabelecimento de serviços essenciais e atendimento à população afetada.

Os trabalhos desta terça-feira (11) foram concentrados na região da rua Getúlio Vargas, no Centro, uma das áreas mais atingidas pelo fenômeno. Entre as atividades realizadas pela equipe estão a remoção de destroços, corte de árvores caídas, colocação de telhas e reconstrução de estruturas essenciais. A Defesa Civil de Canoas também está colaborando na coordenação das equipes gaúchas destacadas para o município, orientando a execução das ações de recuperação.

De acordo com o secretário da Defesa Civil e Resiliência Climática, Vanderlei Marcos, a participação da equipe reforça o compromisso de solidariedade e cooperação entre os municípios. “Nosso trabalho é estar onde for preciso para ajudar quem mais necessita. A união de esforços é fundamental para reconstruir cidades e devolver dignidade às famílias atingidas”, destacou.