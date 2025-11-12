Exposição sobre Inteligência Artificial chega a Nova Petrópolis

Após uma turnê internacional pela Europa e Ásia, e passagens aclamadas por Rio de Janeiro, São Paulo e Blumenau, a exposição interativa UMI – Universum Mensch und Intelligenz (Universo, Homem e Inteligência) desembarca em Nova Petrópolis. A mostra acontece no Espaço Mais Cultura Renato Urbano Seibt e a abertura oficial para autoridades ocorrerá nesta quarta-feira (12), às 16h.

Fruto da prestigiada parceria entre o Goethe-Institut e a Sociedade Max Planck, a UMI é uma mostra itinerante que convida o público a refletir sobre os temas mais atuais envolvendo ciência, humanidade e o avanço da inteligência artificial.

O foco principal da exposição em Nova Petrópolis é o público escolar. A partir da segunda-feira (17), a visitação estará aberta para turmas de escolas da região. O evento é especialmente destinado a professores e coordenadores que desejam agendar visitas para seus alunos. Escolas de Nova Petrópolis podem participar do evento das 8h às 10h e das 14h às 16h. Demais escolas visitam das 8h às 11h e das 14h às 17h. Além de escolas de Nova Petrópolis, estão convidadas escolas de Ivoti, Picada Café e Feliz.

A proposta da UMI vai além da tecnologia, permitindo conexões criativas entre linguagem, ciência e arte. Através de módulos interativos, a exposição promove reflexões sobre como medimos, compreendemos e moldamos o mundo ao nosso redor na era da IA.