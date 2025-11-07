UCS anuncia a criação de Observatório em Direitos Humanos

A Universidade de Caxias do Sul (UCS), em parceria com o Centro de Estudos e Pesquisa em Direitos Humanos, criou o Observatório em Direitos Humanos. O grupo tem como objetivo desenvolver e manter um sistema de indicadores em direitos humanos em suas áreas de atuação, de forma continuada, que sirva de subsídios a técnicos e gestores responsáveis pela elaboração, execução e aprimoramento de políticas públicas voltadas aos grupos sociais vulnerabilizados, iniciando com crianças e adolescentes.

O lançamento ocorreu durante o 1º Congresso Internacional de Cultura de Paz e Direitos Humanos. Inicialmente, a atuação será focada em crianças e adolescentes que residem em bairros e loteamentos na zona oeste de Caxias do Sul, escolhida pelo alto índice de vulnerabilidade. O trabalho vai ocorrer em parceria com a Pastoral da Criança, que realiza ações com crianças de até seis anos e gestantes no combate à desnutrição na região.

O trabalho partirá de uma pesquisa diagnóstica acerca das vulnerabilidades, riscos e violações. Também serão utilizados dados disponíveis em instituições públicas, comunitárias e religiosas. A partir da compilação das informações, o Observatório vai desenvolver ações no âmbito do Ensino, da Pesquisa e da Extensão. A apuração resultará em um dashboard acessível para consulta pública.

Atuarão nas ações do Observatório pesquisadores das áreas do conhecimento de Humanidades e Ciências Jurídicas, totalizando nove docentes pesquisadores e três bolsistas ligados ao Programa de Pós-Graduação em Educação.