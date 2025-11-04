Caxias do Sul entregará primeira parte da reforma do Largo da Estação Férrea

A prefeitura de Caxias do Sul entrega à comunidade na noite do dia 18 de novembro a primeira etapa da obra de revitalização do Largo da Estação Férrea, no bairro São Pelegrino. A ocasião, que contará com a presença do governador Eduardo Leite, terá ainda a abertura oficial do Brilha Caxias 2025, em parceria com a CDL Caxias. A noite será abrilhantada pelo show da Família Lima.

O projeto completo da revitalização da área da Estação Férrea contempla drenagem, terraplanagem, pavimentação, iluminação pública, instalação de uma fonte luminosa, construção de banheiros, rampa de acessibilidade, escadaria metálica, reforma do reservatório de água elevado e do terminal graneleiro, mobiliário e paisagismo. Na próxima etapa de obras está prevista a finalização da fonte luminosa dentro do pátio da Estação, intervenções pontuais de acessibilidade, como a colocação de piso tátil nas calçadas, reforma da antiga caixa d'água e melhoria do acesso ao largo via rua Marechal Floriano. O investimento total é na ordem de R$ 8 milhões.

há o planejamento do restauro da locomotiva que foi doada pelo Dnit "Para 2026,ao município e também há previsão da licitação para a cobertura da Praça das Feiras, como um espaço para realização e shows, feiras, eventos em geral", explica o secretário-adjunto da Secretaria de Planejamento e Parcerias Estratégicas, Antonio Feldmann.

A revitalização da área da Estação Férrea de Caxias do Sul, incluindo os prédios hoje ocupados pelas Secretarias da Cultura (prédio de passageiros) e do Turismo e Desenvolvimento Econômico (oficinas das locomotivas), iniciou em 2006, visando transformar o local em um centro de lazer e cultura da cidade. A revitaliação urbanística do espaço avançou com o passar dos anos e em 2016, a Prefeitura de Caxias entregou a Praça das Feiras, entre a avenida Rio Branco e a rua Feijó Júnior. O novo espaço de lazer abriga hoje eventos do município como as feiras do agricultor, ecológica, de artesanato.