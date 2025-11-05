Duplicação em trecho gaúcho da BR-290 é questionada

O advogado Frank Finoqueto encaminhará um parecer jurídico de 42 páginas ao Tribunal de Contas da União (TCU) e ao Ministério Público Federal (MPF) questionando a constitucionalidade da duplicação da BR-290 no trecho gaúcho. Segundo ele, o documento aponta violações a princípios constitucionais fundamentais relacionados à redução das desigualdades regionais.



Para o advogado, a decisão de iniciar as obras pela Região Metropolitana de Porto Alegre, em vez da Fronteira Oeste, viola artigos da Constituição Federal que estabelecem a redução das desigualdades regionais como objetivo fundamental. O estudo argumenta que a faixa de fronteira, particularmente o trecho entre Uruguaiana e a região central do Estado, deveria ter prioridade conforme determinam os princípios constitucionais.

• LEIA TAMBÉM: Parque Tecnológico Binacional de Livramento deve receber US$ 5,9 milhões



O parecer destaca que a obra "desrespeita o princípio da cooperação internacional do Mercosul, que estabelece o desenvolvimento equilibrado das áreas fronteiriças entre os países membros". Finoqueto aponta que estudos técnicos, ambientais e de viabilidade ainda não foram finalizados, comprometendo a legalidade do projeto.



O estudo será utilizado para mobilizar lideranças políticas, autoridades e representantes da sociedade civil da Fronteira Oeste. Finoqueto afirma que a região depende crucialmente da BR-290 como principal elo de conexão com o restante do Estado e que a obra deve ser conduzida com transparência, legalidade e priorização das regiões menos favorecidas. O parecer destaca que a obra "desrespeita o princípio da cooperação internacional do Mercosul, que estabelece o desenvolvimento equilibrado das áreas fronteiriças entre os países membros". Finoqueto aponta que, comprometendo a legalidade do projeto.O estudo será utilizado para mobilizar lideranças políticas, autoridades e representantes da sociedade civil da Fronteira Oeste. Finoqueto afirma quecomo principal elo de conexão com o restante do Estado e que a obra deve ser conduzida com transparência, legalidade e priorização das regiões menos favorecidas.