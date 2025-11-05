Picada Café vai receber evento com hambúrguer e cerveja

O Parque Histórico Municipal Jorge Kuhn será o palco do sexto Encontro de Cervejeiros e do 1º Festival do Hambúrguer de Picada Café. O evento promete reunir o melhor da gastronomia e da cerveja artesanal, da música e da cultura local em um dia inteiro de confraternização e diversão.

A partir das 9h, o parque se transforma em um grande ponto de encontro para famílias, amigos e visitantes. A programação inclui bandinha típica, jogos germânicos, oficina de cerveja artesanal, espaço kids, espaço pet, além de uma ampla variedade de hambúrgueres e chopps artesanais que prometem agradar todos os paladares. Ao todo serão quatro cervejarias e cinco hamburguerias para comercializarem os produtos.

Com entrada e estacionamento gratuitos, o evento é um convite para aproveitar o feriado em meio à natureza. A secretária de Turismo, Indústria e Comércio, Cléri Spindler, destaca a importância do evento para a valorização da produção local e o fortalecimento do turismo no município. “O encontro celebra o talento e o empreendedorismo de quem produz aqui em Picada Café. Além de movimentar a economia, o evento reforça o potencial turístico e o espírito acolhedor da nossa comunidade”, afirma Cléri.