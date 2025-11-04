Projeto lança plataforma colaborativa e vai passar por nove cidades do RS

Artistas de todo o Rio Grande do Sul têm acesso à primeira plataforma colaborativa dedicada à catalogação da arte urbana do Rio Grande do Sul , criada para mapear, registrar e valorizar as produções que transformam o território gaúcho em uma imensa galeria a céu aberto, intitulada Murais do Sul . A iniciativa nasce com o propósito de preservar o acervo de arte urbana , estimular novas produções e fortalecer a rede de artistas, produtores e gestores culturais que constroem o cenário das artes visuais no estado.

A plataforma — acessível em www.muraisdosul.com.br — funciona como um banco de dados coletivo , convidando artistas e comunidades a cadastrarem obras, projetos e intervenções urbanas . “A ideia é formar um acervo vivo, em constante expansão, que reflita a potência criativa das ruas gaúchas”, revela Vinicius Amorim, criador do projeto , que é apresentado pelo Ministério da Cultura e pela Secretaria da Cultura do Estado do Rio Grande do Sul , através de edital da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB) .

Entre novembro e dezembro de 2025, o Murais do Sul realiza o circuito de oficinas presenciais “Como Potencializar a Arte Urbana no RS?” , com atividades formativas em nove cidades gaúchas - Caxias do Sul, Santa Cruz do Sul, Uruguaiana, Santa Maria, Passo Fundo, Ijuí, Pelotas, Capão da Canoa e Novo Hamburgo. As oficinas têm como objetivo fortalecer a cadeia produtiva da arte urbana, abordando desde processos curatoriais e de catalogação até modelos de financiamento, práticas seguras de pintura mural e estratégias de transformação urbana. Cada oficina tem duração de um dia, com encontros das 10h às 12h e das 14h às 17h.