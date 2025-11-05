Shopping de Canoas ajuda empresários a alavancarem negócios

Em 2024, Elidiane Rodrigues, proprietária de uma loja de moda feminina no bairro Harmonia, em Canoas, teve seu negócio invadido pela água, que alcançou quase três metros. Com o espaço destruído, ela viu oportunidade para o recomeço no projeto de locação solidária de lojas promovido pelo Canoas Shopping. Espaços que estavam desocupados foram cedidos gratuitamente a empreendedores da região que tiveram seus negócios afetados pelas enchentes. O único custo assumido por eles seria o pagamento da conta de luz. Os contratos eram de quatros meses, mas um ano depois Elidiane celebra a ampliação da sua loja no Shopping.

“Foi um ano de muito trabalho e muitas experiências e aprendizado. Nosso fluxo de atendimento aumentou e consequentemente nossa equipe e nossos produtos também. Tivemos a entrada de novas marcas e também conseguimos aumentar nossa estrutura, construindo uma loja conceito do jeito que sonhamos”, detalha.

O Canoas Shopping, que também foi afetado pelas enchentes, estimou que cerca de 5 mil pequenas e médias empresas em sua área de influência tenham sofrido prejuízos diretos. Assim que retomou a operação, o shopping mobilizou esforços para apoiar a retomada econômica da região, especialmente nos bairros mais impactados, como Mathias Velho e Harmonia.

“Das seis lojas solidárias abertas em 2024, três permanecem conosco. Duas delas já expandiram suas operações para novos pontos dentro do shopping. Nosso sentimento é de missão cumprida. A ação contribuiu para a reconstrução de negócios locais e impulsionou o crescimento de quem permaneceu no shopping e de quem retomou suas operações nos bairros”, afirma Rodrigo Miranda, gerente geral do Canoas Shopping.