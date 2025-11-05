Porto Alegre,

Menu
CapaJornal CidadesEmpreendedorismo

Publicada em 05 de Novembro de 2025 às 00:30

Shopping de Canoas ajuda empresários a alavancarem negócios

Compartilhe:
Jornal Cidades
Em 2024, Elidiane Rodrigues, proprietária de uma loja de moda feminina no bairro Harmonia, em Canoas, teve seu negócio invadido pela água, que alcançou quase três metros. Com o espaço destruído, ela viu oportunidade para o recomeço no projeto de locação solidária de lojas promovido pelo Canoas Shopping. Espaços que estavam desocupados foram cedidos gratuitamente a empreendedores da região que tiveram seus negócios afetados pelas enchentes. O único custo assumido por eles seria o pagamento da conta de luz. Os contratos eram de quatros meses, mas um ano depois Elidiane celebra a ampliação da sua loja no Shopping.
Em 2024, Elidiane Rodrigues, proprietária de uma loja de moda feminina no bairro Harmonia, em Canoas, teve seu negócio invadido pela água, que alcançou quase três metros. Com o espaço destruído, ela viu oportunidade para o recomeço no projeto de locação solidária de lojas promovido pelo Canoas Shopping. Espaços que estavam desocupados foram cedidos gratuitamente a empreendedores da região que tiveram seus negócios afetados pelas enchentes. O único custo assumido por eles seria o pagamento da conta de luz. Os contratos eram de quatros meses, mas um ano depois Elidiane celebra a ampliação da sua loja no Shopping.
“Foi um ano de muito trabalho e muitas experiências e aprendizado. Nosso fluxo de atendimento aumentou e consequentemente nossa equipe e nossos produtos também. Tivemos a entrada de novas marcas e também conseguimos aumentar nossa estrutura, construindo uma loja conceito do jeito que sonhamos”, detalha.
O Canoas Shopping, que também foi afetado pelas enchentes, estimou que cerca de 5 mil pequenas e médias empresas em sua área de influência tenham sofrido prejuízos diretos. Assim que retomou a operação, o shopping mobilizou esforços para apoiar a retomada econômica da região, especialmente nos bairros mais impactados, como Mathias Velho e Harmonia.
“Das seis lojas solidárias abertas em 2024, três permanecem conosco. Duas delas já expandiram suas operações para novos pontos dentro do shopping. Nosso sentimento é de missão cumprida. A ação contribuiu para a reconstrução de negócios locais e impulsionou o crescimento de quem permaneceu no shopping e de quem retomou suas operações nos bairros”, afirma Rodrigo Miranda, gerente geral do Canoas Shopping. 
 
O proprietário da loja Deluxe, Thiago Felisbino, que perdeu todos os móveis da loja e 70% das mercadorias durante a enchente, explica que sem o aluguel solidário a retomada das vendas seria muito mais lenta e difícil. Ele compartilha que a loja tem planos de ampliação nos próximos anos: “Temos planos para abertura de uma segunda loja aqui no shopping, uma loja somente de moda masculina, mas acredito que para 2026”, celebra. 
 

Notícias relacionadas