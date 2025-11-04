Feira do Morango de Pelotas comercializa cerca de oito toneladas em um mês

A 9ª Feira Municipal do Morango, com bancas para comercialização direta entre produtor e consumidor no Centro e em bairros de Pelotas, atingiu, em um mês de vendas, 55,83% do total de três meses de 2024. De 3 de outubro até 2 de novembro, já foram comercializadas, neste ano, 7.944 quilos da fruta in natura. Nos quase 90 dias de feira no ano passado, o total foi de 14.228 quilos.



O secretário de Desenvolvimento Rural, Anderson Schmidt, salienta que o aumento de vendas dá-se por uma soma de fatores, entre os quais a política de incentivo da Prefeitura, o acompanhamento de órgãos técnicos, o clima e a dedicação dos produtores.

Levantamento semanal realizado pela Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR) registra a venda, de 27 de outubro a 2 de novembro, de 1.382 quilos de morango in natura nas bancas. O sucesso não é só da fruta. Em um mês do início da 9ª Feira Municipal, 528 cucas e 665 potes de geleia já foram comercializados, sendo 95 cucas e 149 geleias somente na última semana.