Estacionamento rotativo volta a operar em Osório com redução na tarifa

O estacionamento rotativo de Osório será retomado nesta segunda-feira (3). O sistema foi suspenso em fevereiro deste ano para ser reavaliado, garantindo ampla participação da população, mediante consulta on-line disponível e debate público. Entre as alterações, a diminuição da tarifa e da Área Azul.

Após a revisão consensual do sistema com a empresa operadora, ficou estabelecida a redução da área azul para 560 vagas, além da criação de até 108 vagas gratuitas, distribuídas em pontos variados do perímetro da zona azul. A redução da tarifa é uma novidade, anteriormente fixada em R$ 2,50, agora passa a ser de R$ 2,00 a hora, representando uma redução de 20% na tarifa cobrada do usuário.

Foram definitivamente excluídas da área azul as seguintes ruas: Santos Dumont, Manoel Marques da Rosa, 24 de Maio, Barão do Rio Branco e Costa Gama. Outra demanda da população atendida são as opções de pagamento disponibilizadas. Além da utilização do aplicativo, que pode ser instalado pelo usuário, e dos cobradores circulando nas ruas - os chamados Amarelinhos -, o usuário agora poderá realizar o pagamento por meio de QR C ode , que será fixado em todas as placas de trânsito indicativas do rotativo. O comércio credenciado segue sendo uma opção para o usuário.

A prefeitura ainda autorizou a empresa operadora a instalar estrutura móvel e temporária na região central da cidade, com o objetivo de facilitar o acesso à informação e o rápido atendimento ao público. A região do hospital terá uma área azul, buscando atender à demanda da população por serviços de saúde.