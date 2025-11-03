Centro qualifica ambulantes e gera renda em Caxias do Sul

Inaugurado há seis meses em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, o Centro de Capacitação e Comércio (CCC), tem como objetivo formalizar, capacitar e incluir microempreendedores individuais (MEI), entre brasileiros e imigrantes, que atuavam informalmente vendendo produtos nas calçadas da área central da cidade. Ao todo, são 10 cursos oferecidos aos ex-ambulantes, além de 45 bancas disponibilizadas em um espaço no prédio do antigo Caxias Plaza Shopping.

O espaço está inserido no Programa de Geração de Trabalho, Emprego e Renda da Secretaria do Turismo e Desenvolvimento Econômico. A lei que institui o projeto, retirou 47 comerciantes ambulantes das ruas, realocando-os ao térreo do shopping, local que estava em desuso, para realizarem suas vendas de forma adequada, sem interferir no tráfego de pedestres nas ruas.

O secretário adjunto da pasta, Silvio Tieppo, explica como ocorreu o diálogo entre o município e os ambulantes, que são, em sua maioria, senegaleses. "Em um primeiro momento, nós os retiramos de um espaço central em que eles (os ambulantes) estavam bem aglomerados. Nós os alinhamos em duas ruas e, posteriormente, combinamos com ele que encontraríamos um espaço para a atuação. Eles tinham um certo medo do poder público, mas nós fomos dialogando amigavelmente com os representantes do grupo em diversas reuniões desde 2022", conta o secretário. Em 2024, a prefeitura anunciou a aquisição do espaço do Plaza Shopping, que foi transformado no Centro.

Conforme o secretário, o CCC integra quatro iniciativas, situadas em salas do segundo andar do shopping: Banco do Vestuário, Capacita Caxias e a Sala do Empreendedor, além do projeto-piloto Organiza Caxias, destinado especificamente aos ex-ambulantes.

Além do apoio do Ministério Público, o projeto principal conta com a parceria do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), com professores que capacitam e qualificam os comerciantes, assim como auxiliam na organização dos produtos das bancas de venda para atrair clientes. "Nós temos reuniões quinzenais e às vezes semanais, onde eles expõem suas necessidades. Agora eles apontaram a necessidade de termos uma comunicação visual mais agressiva, para que haja mais movimentação (no shopping), porque na rua o apelo é maior", avalia o secretário.

O senegalês de 38 anos Mamadou Abib Diallo mora no Brasil há 11 anos e diz que é ambulante "desde sempre". Ele, que trabalha com vendas de vestuário e eletrônicos, é representante dos vendedores ambulantes de rua de Caxias do Sul e explica como começou a iniciativa. "O Centro de Capacitação é uma longa história.em 2017 nós estávamos começando a abrir a negociação (para criar um espaço único de vendas), mas quando o atual prefeito (Adiló Didomenico) assumiu, isso facilitou e ficou mais rápido. Faz oito anos que estávamos nessa luta", afirma.

Depois que conquistaram um espaço no local, a diminuição do cansaço foi uma das mudanças percebidas em sua vida. "Era muito cansativo, porque eu pegava sol, frio e chuva. Tinha que recolher (os produtos), tirar, montar e desmontar todos os dias", descreve.

Os cursos profissionalizantes são obrigatórios e os comerciantes devem concluir no mínimo sete dos 10 cursos oferecidos ao ano pelo Sebrae. O secretário adjunto diz que todos estão registrados como MEI, o que garante direitos semelhantes ao regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), como o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Ele destaca também que o centro já capacitou 1,7 mil pessoas.