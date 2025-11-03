Avançam obras de viadutos na BR-470, na Serra Gaúcha

Com previsão de entrega para início de 2026, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) avança na execução das obras de construção de dois viadutos na BR-470, na Serra do Rio das Antas. As estruturas em execução no km 192 e no km 193 da rodovia, em trechos de curvas, estão 65% e 32% executadas, respectivamente. O valor investido é de aproximadamente R$ 52,3 milhões nas duas travessias.

Um dos principais diferenciais técnicos dessa obra é o uso de vigas de aço em vez de vigas de concreto armado. A escolha, por um material mais leve e de execução mais ágil, foi a solução de engenharia mais adequada por oferecer maior facilidade na adaptação às caraterísticas do terreno em que a obra está sendo executada.

Em altura, o viaduto do km 192, terá 15 metros e do km 193, terá 17 metros. As Obras de Arte Especiais (OAE) possuem 85 e 126 metros de extensão, respectivamente. Os viadutos que têm a geometria curva e os grandes vãos entre os pilares foram projetados propositalmente para permitir a passagem livre de detritos e água sob a estrutura. Com essas características estratégicas, é eliminada a necessidade de intervenções frequentes no solo e protege os usuários da via contra riscos de interrupções e acidentes em áreas suscetíveis a escorregamentos.

Durante a última semana de outubro as equipes concluíram o lançamento das 24 vigas metálicas necessárias para compor as quatro linhas de longarinas que integram a estrutura principal do viaduto localizado no km 192. Em paralelo, as longarinas estão recebendo contraventamentos metálicos, que asseguram a estabilidade e a rigidez do conjunto estrutural.

Já a estrutura do km 193, o maior dos dois viadutos, segue com a fabricação das vigas metálicas, executada em local específico devido às dimensões e características do material. A previsão de início das atividades de içamento é para o final de novembro.

A construção desses dois viadutos na rodovia federal representa um marco para a recuperação da mobilidade e da segurança no Vale do Rio das Antas, especialmente para os municípios de Veranópolis e Bento Gonçalves. Após os intensos deslizamentos de maio de 2024, que destruíram completamente o traçado original da rodovia nesses pontos, a instalação de desvios provisórios foi essencial para manter o fluxo.