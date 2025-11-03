Última edição em 2025 do Sarau do Rio será dia 9, em São Leopoldo

A última edição do Sarau do Rio em 2025 está repleta de atividades multiculturais para todas as idades, uma marca deste evento que é uma referência do Vale do Sinos. A programação será realizada no dia 9 de novembro, a partir das 15h, no Museu do Rio dos Sinos, localizado na rua da Praia, 52, em São Leopoldo. A entrada é gratuita.

Uma das principais atrações do evento é a estreia da banda Eternos Cascavelletes que reúne três músicos da formação original da icônica banda de rock gaúcha que fez sucesso nos anos 1980: Frank Jorge (baixo), Alexandre Barea (bateria) e Humberto Petinelli (Teclados) e ainda Paulo Dantas, do Jupiter Day (Vocal) e Vice Velvet (Guitarra). Este encontro celebra a irreverência e a história do rock do Sul.

Além do palco principal, estão previstas intervenções no Terreno Cultural, um espaço para a arte e sensibilidade, onde será realizada a oficina “Pássaros e Poesia”, conduzida por Klau Brentano e acontece a exposição “Varal casa corpo e rastros”, do artista Vergílio Lopes. Nesta área também ocorrem apresentações teatrais, contação de histórias e performances cênicas.

O público do Sarau do Rio ainda poderá apreciar a feira criativa, food trucks, cerveja artesanal. A programação contará com intérprete de Libras e acessibilidade física.

O Sarau do Rio teve início em 2017, transformando o Museu do Rio em um ponto de encontro para a arte, a música e a convivência. Este projeto representa o reencontro da comunidade de São Leopoldo com o Rio dos Sinos, como um gesto simbólico de reconexão com suas origens e com a própria cidade.