Prefeitura de Caxias do Sul passa a ter documentos somente de forma online

O prefeito Adiló Didomenico assinou, na semana passada, a última portaria impressa em papel pela Prefeitura de Caxias do Sul. Agora, todas as portarias passam a ser digitais e com assinatura eletrônica. Elas seguem sendo publicadas no Diário Oficial Eletrônico.

A medida deixa o processo mais ágil e econômico, eliminando custos de impressão e papel. Somente a Secretaria de Administração, Tecnologia e Inovação deixa de imprimir cerca de 13,5 mil portarias por ano, uma economia de aproximadamente R$ 11 mil anuais.

A Portaria é um documento emitido por autoridades como prefeitos, secretários, subsecretários e diretores. Traz normas, diretrizes, instruções e procedimentos específicos que devem ser seguidos pelos servidores públicos. É utilizada, por exemplo, para detalhar a aplicação de leis e regulamentos, regras e procedimentos de funcionamento dos órgãos ou em decisões administrativas de nomeação, transferência, designações, entre outros.