Bom Retiro do Sul recebe primeira edição de feira do setor de aquicultura no RS

Entre os dias 7 a 9 de novembro de 2025, Bom Retiro do Sul promove a 1ª Aquibom – Feira Estadual de Aquicultura, um evento que promete movimentar o setor de piscicultura, inovação e empreendedorismo rural no Rio Grande do Sul. A feira será realizada no Recanto Novo Paraíso, localizado na Estrada da Sanga Funda, reunindo produtores, técnicos, pesquisadores e visitantes interessados em conhecer as oportunidades e avanços do setor aquícola.

A feira nasce com o propósito de integrar ciência, tecnologia e negócios, oferecendo um espaço para a valorização da produção local e o fortalecimento da aquicultura no Estado. A programação contará com exposição de produtos e serviços, palestras técnicas, experiências de campo, atrações culturais e gastronômicas, além de celebrar o Dia Estadual do Peixe, consolidando Bom Retiro do Sul como uma das referências gaúchas na área.

O organizador do evento, Mauro Hauschild, ressalta a importância de criar um ambiente que una conhecimento técnico, inovação e oportunidades de mercado: “A Aquibom nasce para ser mais do que uma feira. É um espaço de integração entre produtores, instituições e empreendedores, voltado à inovação e ao desenvolvimento do setor. Nosso objetivo é fortalecer a aquicultura gaúcha, criando conexões que gerem resultados concretos para os produtores e para a economia regional”, afirma. Os ingressos podem ser adquiridos antecipadamente pelo site do Sympla