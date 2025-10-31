Santa Maria recebe encontro voltado ao empreendedorismo

Nesta sexta-feira (31), Santa Maria será palco da primeira edição regional do Programa Parlamento + Empreendedor, uma iniciativa do Sebrae RS que tem como objetivo fortalecer a atuação das Câmaras de Vereadores na defesa e no desenvolvimento regional por meio do fortalecimento das micro e pequenas empresas (MPEs). O programa propõe aproximar o poder legislativo municipal das pautas estratégicas ligadas ao empreendedorismo, à inovação e à geração de empregos nos municípios gaúchos.

Durante o encontro, vereadores e vereadoras da Região Central participarão de palestras, painéis e momentos de diálogo com especialistas do Sebrae RS. A programação abordará assuntos voltados ao fortalecimento do ambiente de negócios e ao papel estratégico do Poder Legislativo no desenvolvimento dos municípios.

Segundo Fernanda Dall’Agnol, gerente de Políticas Públicas do Sebrae RS, o programa é uma ferramenta essencial para fortalecer a agenda empreendedora no âmbito municipal. “O projeto estimula os legisladores a se engajarem na construção de políticas públicas que gerem um ambiente mais favorável aos pequenos negócios. Quando o poder público e o setor produtivo caminham juntos, o desenvolvimento se torna mais inclusivo e sustentável”, destaca.

O evento também busca criar uma rede regionalizada de apoio à agenda empreendedora, conectando representantes dos legislativos interessados em inserir o empreendedorismo nas leis orçamentárias e nas estratégias de desenvolvimento dos seus municípios.