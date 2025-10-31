Após tragédia, cidade de Estação ganha Plano de Contingência

O governador Eduardo Leite entregou, nesta quinta-feira (30), o Plano Intersetorial de Contingência ao prefeito do município de Estação, Geverson Zimmermann, em encontro realizado na Escola de Ensino Fundamental Maria Nascimento Giacomazzi. A instituição sofreu, em 8 de julho, um episódio de violência extrema que abalou a comunidade escolar, quando um adolescente de 16 anos atacou estudantes e professores, o que resultou na morte de um aluno de nove anos e em ferimentos graves em outras duas pessoas.

O plano é fruto do trabalho conjunto de nove secretarias estaduais e estabelece uma série de ações integradas de curto, médio e longo prazos. A proposta busca fortalecer a rede de proteção à comunidade escolar, oferecer atendimento humanizado às vítimas e famílias e construir estruturas mais seguras, solidárias e preparadas para o futuro.

O Plano Intersetorial de Contingência foi proposto pela Comissão de Apoio ao Município de Estação, criada para auxiliar o município logo após o episódio de violência. Entre as medidas de curto prazo estão reforço do policiamento ostensivo da Brigada Militar, com presença contínua do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (Proerd); criação de uma patrulha escolar; e ampliação de programas de prevenção e diálogo com os jovens, como o Papo de Responsa, da Polícia Civil.

Também estão previstas ações da Secretaria da Educação (Seduc), como a Semana de Convivência Escolar, e a capacitação de conselheiros tutelares e profissionais da rede de atendimento.

“Foi um período muito triste e difícil, mas, aos pouquinhos, as coisas vão se encaixando e a escola vai reencontrando seu caminho. O normal de antes não volta mais: o que estamos construindo agora é um novo normal, feito de cuidado, escuta e reconstrução. Um passo de cada vez, estamos acolhendo novamente as crianças e devolvendo à escola o que ela sempre teve de mais bonito: a alegria de conviver e aprender juntos”, disse a diretora da instituição, Karina Slaviero. “As crianças nos ensinam muito. Elas são resilientes, se reinventam, encontram força quando a gente ainda está tentando se reerguer”, complementou.