Bagé tem abertura da 13ª Galponeira nesta quinta-feira

O festival de música nativista 13ª Galponeira de Bagé começa nesta quinta-feira (30) e segue até sábado (1) no Largo do Centro Administrativo. O evento celebra a cultura crioula e platina em três dias de apresentações, oficinas e disputa entre 14 composições inéditas selecionadas entre quase 500 inscritas do Brasil e do Mercosul.
A abertura oficial do evento está marcada para começar às 19h, na quinta-feira. Em seguida, acontece o show de Maria Luiza Benitez, às 20h. As apresentações das músicas concorrentes começam às 20h50min, culminando com o show de Luiz Marenco, às 22h30min.
A sexta-feira (31) começa com a Oficina de violão campeiro com Marcello Caminha às 10h no Palacete Pedro Osório. À noite, a programação retorna ao Largo do Centro Administrativo, com show de Marcello Caminha, às 20h. A partir das 21h, acontece a segunda rodada de músicas concorrentes. O show do Quarteto Coração de Potro será às 22h30min, e o dia encerra com o anúncio das 10 músicas classificadas para a final, marcado para ser realizado às 23h50min.
No sábado, a noite decisiva começa às 20h com o show da Fábrica de Gaiteiros, seguido pela apresentação das 10 músicas finalistas, a partir das 20h30min. O grande show de encerramento, com Joca Martins, inicia às 22h10, com a cerimônia de Premiação marcada para às 23h30min.
As composições serão apresentadas nas noites de quinta e sexta-feira e as dez melhores serão selecionadas para a grande final de sábado.
Cada uma das 14 obras classificadas para a Galponeira já assegura um incentivo de R$ 3.000,00. A competição segue uma regra essencial, exigindo que os grupos subam ao palco devidamente pilchados. Além do incentivo inicial, o festival distribuirá mais de R$ 20.000,00 em prêmios, com o primeiro lugar ganhando R$ 8.000,00, o segundo R$ 5.000,00 e o terceiro R$ 3.000,00. Há também prêmios individuais de R$ 1.000,00 para as categorias de Melhor Letra, Melhor Melodia, Melhor Arranjo, Melhor Instrumentista e Melhor Intérprete. Além disso, o público será responsável por eleger a Música Mais Popular.