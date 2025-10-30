Gramado promove 1º Festival Feminino de Futebol

A Secretaria Municipal de Esporte e Lazer de Gramado, em parceria com a Escola de Futebol Feminino da ex-jogadora da Seleção Brasileira e do Internacional, Duda Luizelli, realiza no próximo dia 13 de novembro o 1º Festival Feminino de Futebol de Gramado. O evento acontecerá das 8h às 16h, na Vila Olímpica de Gramado, e promete ser um grande encontro de incentivo e valorização do esporte entre meninas de 11 a 14 anos de idade.

Com o objetivo de fomentar o futebol feminino na região, o festival busca proporcionar uma experiência educativa, inclusiva e inspiradora, conectando esporte, aprendizado e empoderamento. As inscrições para o Festival estão sendo organizadas entre a Secretaria de Esporte e Lazer e as escolas do município.

A programação será dividida em dois momentos. Na primeira parte, um workshop com profissionais envolvendo atividades práticas e palestras conduzidas por especialistas, com foco em motivar e engajar as jovens atletas. Depois, o festival de integração com vivências de campo com treinos leves e dinâmicos, priorizando a diversão, o trabalho em equipe e o espírito esportivo.

O secretário municipal de Esporte e Lazer, Lucas Roldo, destaca que o festival representa mais um passo importante na consolidação do futebol feminino em Gramado. “Mais do que formar atletas, queremos formar pessoas. O esporte é um instrumento poderoso para promover saúde, disciplina, cooperação e igualdade de oportunidades para meninas e mulheres.”

A ação também integra as iniciativas de fortalecimento da base do futebol feminino no Brasil, em preparação para a Copa do Mundo Feminina de 2027, que será realizada no país.