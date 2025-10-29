Encontro Nacional da Pecanicultura acontece em novembro em Cachoeira do Sul

A Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi) participa do 2º Encontro Nacional da Pecanicultura (ENAPecan), em Cachoeira do Sul, na região Central. O evento é considerado o maior dedicado à cultura da noz-pecã no Brasil e acontece nos dias 6 e 7 de novembro.

O chefe da Divisão Agropecuária do Departamento de Governança dos Sistemas Produtivos da Seapi e coordenador do Programa Estadual de Desenvolvimento da Pecanicultura (Pró-Pecã), Paulo Lipp, mediará, na quinta-feira (6), o painel “Organização do Setor, Mercado Interno e Exportação”. Lipp destaca a importância do setor, desde a produção de mudas e insumos básicos, até as questões de mercado, comercialização, exportação da fruta. “O Rio Grande do Sul tem perspectiva de crescimento importante para os próximos anos, com a produção podendo dobrar devido a muitos pomares estarem com seis anos de idade. Além disso, o Brasil conquistou recentemente uma negociação com a China para exportação da fruta de noz-pecã sem casca e este evento é importante porque traz informações para quem está envolvido ou está pensando em entrar na área da produção da oleaginosa”, destaca.

No Rio Grande do Sul, a noz-pecã tem se destacado na produção e envolve mais de 1,5 mil produtores, sendo responsável por mais de 80% da produção nacional. Estes dados colocam o país como quarto maior produtor mundial deste fruto seco. Entre os municípios gaúchos que se destacam na produção estão Cachoeira do Sul, Anta Gorda e Santana do Livramento.

Os desafios, inovações e novas tecnologias serão debatidos nestes dois dias de evento, que também contarão com visita técnica em pomar. Também serão apresentados equipamentos para poda mecanizada, manejo para aumentar a produtividade, sistema de irrigação e pulverização com drones em pomar de nogueira pecã.

O encontro é uma iniciativa do Instituto Brasileiro de Pecanicultura (IBPecan) e Embrapa e conta com o apoio da Seapi, da prefeitura de Cachoeira do Sul, Ulbra e Emater/RS-Ascar.