Imbé realiza feira de adoção de animais no sábado

O Departamento de Proteção Animal (Depan), da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Proteção Animal e Agricultura (Semmapa) de Imbé realiza no sábado (1) a sua tradicional Feira de Adoção, junto a Feira de Arte e Artesanato do Litoral Norte – Brique de Imbé, das 10h30min às 16h.

A diretora do Depan, Giovana Ghidini, salienta que a adoção é permitida apenas a maiores de 18 anos, sendo necessário apresentar um documento de identificação (CPF e RG) e um comprovante de residência. “Antes de finalizarmos o processo de adoção, o possível tutor passa por uma breve entrevista e, logo após, assina um termo de responsabilidade, assumindo todas as necessidades de saúde, bem-estar, segurança, entre outras, do animal”, acrescenta Giovana.

Todos os animais da feira contam com castração garantida pela prefeitura quando atingirem a idade mínima para realização do procedimento. As vacinas são de responsabilidade do tutor. O Brique de Imbé é realizado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (SMDE) e ocorre na orla do Rio Tramandaí, próximo ao cruzamento entre a Avenida Nilza Costa Godoy com a Rua São Leopoldo, no Centro.