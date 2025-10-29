Estância Velha terá instalação de nova rede atacadista

Um novo grupo atacadista terá sua instalação iniciada no município de Estância Velha, no Vale do Sinos, a partir de 2026, uma loja da Via Atacadista, empreendimento pertencente ao Grupo Passarela. O presidente da rede, Alexandre Simioni, foi recebido pelo prefeito Diego Francisco na última sexta-feira (24).

Serão mais de 8 mil metros quadrados de área construída no Bairro das Rosas. A expectativa é de que a iniciativa gere mais de 150 empregos diretos, 200 vagas de estacionamento, resultantes de um investimento de quase R$ 50 milhões. A obra começa em 2026 e deve ser concluída até o início de 2027. “Teremos mais empregos, mais oportunidades e mais desenvolvimento para a nossa cidade”, comentou o prefeito Diego após a reunião com a diretoria da Via Atacadista. As informações são da assessoria de imprensa da prefeitura.

“Estância Velha tem chamado a atenção pelo desenvolvimento da cidade e pela qualidade de vida e hospitalidade dos estancienses, por isso resolvemos investir aqui”, destacou o empresário após o anúncio.

Com faturamento estimado em R$ 3,1 bilhões em 2025, o Passarela está entre as dez maiores redes supermercadistas do Sul do Brasil e entre as 40 maiores do país, segundo o Ranking da Associação Brasileira de Supermercados (Abras). São mais de quatro mil colaboradores diretos das marcas Passarela Supermercados e Via Atacadista.