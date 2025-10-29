Horto de Gramado produz 450 mil mudas de flores para decoração do Natal Luz

A decoração do 40° Natal Luz tem um aliado importante no Horto Municipal Oscar Knorr. No local, são cultivadas as flores e espécies vegetais que compõem o paisagismo da cidade da Serra gaúcha e também do evento natalino.

Conforme o técnico agrícola do Horto, Márcio Pottratz, foram cultivadas 450 mil mudas de flores para serem utilizadas nos festejos, como alegria-de-jardim-vermelhas, dálias, margaridas, petúnias, cravinas, impatiens, tagetes e outras espécies. Pottratz destaca que a escolha das cores está alinhada com a decoração temática do evento. “Buscamos manter o equilíbrio e a harmonia com a decoração urbana. O plantio está sendo realizado nos canteiros das principais ruas, praças e pórticos”, afirma.

Em área total de 1.050m² de estufas, o Horto Municipal produz 1,2 milhão de plantas ao ano, que enfeitam a cidade e deixam os canteiros coloridos durante as quatro estações. “Ao longo do ano, vamos alternando as espécies com o propósito de manter a harmonia do projeto paisagístico”, explica o técnico agrícola.