Caxias do Sul registra queda nos furtos de hidrômetros

Os furtos de hidrômetros em Caxias do Sul apresentam redução significativa no segundo semestre de 2025. Entre julho e setembro, foram registradas 26 ocorrências, contra 119 no mesmo trimestre do ano passado. Os dados são do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (Samae).



No acumulado entre 1º de janeiro e 22 de outubro de 2025 houve 262 roubos de equipamentos, 31 a menos do que igual período de 2024. A queda é atribuída à intensificação das ações conjuntas entre o Samae e a Guarda Municipal, além da colaboração direta da comunidade, com a adesão à caixa padrão de proteção do hidrômetro (UMA).



Em julho deste ano, foi estabelecido um protocolo de resposta rápida: sempre que os cidadãos comunicarem o furto de um hidrômetro às equipes do Samae, as informações são repassadas imediatamente à Guarda Municipal, possibilitando maior agilidade nas investigações. Essa integração contribuiu para que os índices, que vinham crescendo no primeiro semestre, passassem a cair de forma constante. Os dados apontam essa tendência: após registrar 71 furtos em janeiro, o número caiu para apenas 1 caso em outubro.



O Samae reforça que, além da instalação da caixa UMA, a substituição gradual dos hidrômetros metálicos por modelos de composite tem ajudado a reduzir as oportunidades de furto e receptação. A autarquia orienta que casos suspeitos sejam comunicados diretamente à Guarda Municipal pelo telefone 153. A população também pode contribuir enviando imagens ou informações que auxiliem na identificação dos autores e receptadores. As informações são do site da instituição.