Salvador do Sul celebra 30 anos de sua Festa do Turismo

Entre os dias 13 e 16 de novembro, o Parque Municipal Affonso Christóvão Wallauer, em Salvador do Sul, no Vale do Caí, receberá a 16ª edição da Festur - Festa do Turismo. O evento celebra 30 anos desde sua primeira realização, em 1995.

Com entrada gratuita na quinta e no domingo, e ingressos a R$ 20,00 na sexta e no sábado a partir das 17h, a Festur reunirá gastronomia típica, apresentações culturais e shows regionais. A programação terá abertura oficial no dia 13, com espetáculo comemorativo e apresentações que incluem a Banda Rainha Musical, DJ Douglas Britz e Grupo Sambary. A festividade segue até o domingo (16), com atividades como a Manhã Esportiva, o momento gastronômico “Vai ter Churrasco” e os shows de Super Banda Choppão, Tchê Chaleira e Brilha Som.

Segundo o vice-prefeito Henrique Anselmo Kirch, a Festur é uma celebração feita pela e para a comunidade. “É uma festa mais comunitária, que contempla bandas locais, regionais e, principalmente, apresentações culturais. Nossa cultura é muito forte, e há programação para todas as idades, desde bebês até o público da terceira idade”, destacou. A comitiva da festa fez a divulgação na redação do Cidades.

O turismo é o fio condutor da festividade, explica Kirch, que cita os atrativos locais como a Vila Santo Inácio, o túnel da Linha Bonita Alta e o próprio parque municipal. “O município tem um potencial turístico enorme, com belas paisagens, museu e trilhas. Com o tempo, a questão cultural também se fortaleceu, com a atuação da Associação dos Amigos da Oficina Municipal de Artes (Aaoma), que promove mais de 30 oficinas semanais”, afirmou.

De acordo com a secretária de Turismo, Cultura e Comunicação, Cathieline Hoffmann, a festa, realizada a cada dois anos, movimenta em média 20 mil visitantes por edição, número que considera expressivo para uma cidade com cerca de 7 mil habitantes. “O objetivo principal é divulgar o potencial econômico, cultural e turístico de Salvador do Sul. Não é apenas uma feira de negócios, mas uma vitrine do que temos de melhor”, pontuou.

Neste ano, a organização aposta na valorização dos empreendedores locais. “Fortalecemos o negócio regional. Quem vende na praça de alimentação ou expõe na feira é, em sua maioria, de Salvador do Sul e do Vale do Caí. A tendência é voltar às origens, mostrar a identidade local e vendê-la como diferencial”, explicou Cathieline.

A gastronomia regional também ganha destaque no Gastronomieplatz, a praça de alimentação inspirada na tradição alemã. “Lá o público encontrará cuca, bolinho de batata, doces e produtos das agroindústrias familiares, padarias e comércios locais”, acrescentou a secretária;

Com um investimento total estimado em R$ 1 milhão, dos quais até R$ 680 mil poderão ser custeados pela Prefeitura, a 16ª Festur é realizada pela Aaomi, com apoio da administração municipal e patrocínio de empresas locais, como Sicredi, Petry Ovoso, Kappesberg e Naturovos. A realização mobiliza toda a comunidade. “Ninguém recebe para trabalhar na festa; tudo é voluntário. Parte da renda do chope, por exemplo, é revertida aos clubes do município”, explicou Cathieline.

Para o vice-prefeito, a Festur é uma demonstração de pertencimento. “A comunidade abraça o evento com orgulho. Salvador do Sul é um município acolhedor, e estamos prontos para receber a todos de braços abertos”, concluiu.