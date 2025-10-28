Projeto da LOA em Erechim prevê receita de R$ 707 milhões

O Executivo Municipal de Erechim entregou, na manhã desta terça-feira (28), o Projeto de Lei (PL) da Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2026 à Câmara de Vereadores. O documento foi apresentado oficialmente pelo prefeito Paulo Polis, acompanhado da secretária da Fazenda, Ana Oliveira, e do secretário adjunto de Planejamento, Mobilidade Urbana e Segurança Pública, Flávio Pitt, além de demais secretários de Governo, ao presidente do Legislativo, vereador Fifo Parenti, e vereadores presentes no Salão Nobre da Prefeitura. O PL será agora analisado e apreciado pelos parlamentares erechinenses até o dia 30 de novembro.

A projeção para 2026 contempla os recursos de todas as secretarias, autarquias e da própria Câmara de Vereadores, com uma receita total estimada em mais de R$ 707 milhões. Desse total, R$ 81 milhões são referentes ao Instituto Erechinense de Previdência (IEP), R$ 1,8 milhão à Agência Reguladora dos Serviços Públicos Municipais de Erechim (AGER) e R$ 625 milhões ao Município.

A LOA define as receitas e despesas do próximo exercício e foi elaborada com base nas normas legais e princípios constitucionais que asseguram o equilíbrio fiscal e a transparência na gestão pública. O planejamento busca manter a solidez das contas municipais e garantir que os investimentos sejam realizados de forma planejada, responsável e sustentável.

O prefeito Paulo Polis destacou que a elaboração da LOA reflete o compromisso da administração com a responsabilidade fiscal e o desenvolvimento da cidade. “Planejar bem o orçamento é garantir que os recursos públicos sejam aplicados com responsabilidade, eficiência e transparência. Cada real precisa estar direcionado a ações que melhorem a vida das pessoas e mantenham Erechim no caminho do crescimento”, afirmou. As informações são da assessoria de imprensa do município.