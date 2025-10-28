Santa Cruz do Sul receberá abertura oficial da colheita do tabaco

O Sindicato Interestadual da Indústria do Tabaco (SindiTabaco), em parceria com a Associação dos Fumicultores do Brasil (Afubra) e as Secretarias de Desenvolvimento Rural e da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação do Rio Grande do Sul, promove a 7ª Abertura Oficial da Colheita do Tabaco. O evento, que marca simbolicamente o início da colheita no Estado, ocorrerá no dia 7 de novembro, a partir das 14h, na propriedade de Anderson Rafael da Silva Barros, na localidade São José da Reserva, em Santa Cruz do Sul.

A cerimônia integra o calendário oficial do Governo do Estado gaúcho desde 2017, quando o evento foi realizado em Venâncio Aires. Desde então, passou por Canguçu (2018), Arroio do Tigre (2019), Vale do Sol (2021), São Lourenço do Sul (2022) e Rio Pardo (2024), sempre com o objetivo de valorizar os produtores de tabaco e a relevância do setor para a economia gaúcha.

Durante a programação será assinado o Acordo de Cooperação Técnica do Programa Tabaco é Agro: Diversificação das Propriedades. A iniciativa, coordenada pelo SindiTabaco, visa estimular o melhor aproveitamento da propriedade por meio da diversificação de culturas, possibilitando outras fontes de renda e vantagens para o solo.

Na safra 2024/2025, a produção de tabaco na Região Sul do País alcançou quase 720 mil toneladas, segundo a Afubra. O Rio Grande do Sul concentrou 42% da produção, com 303 mil toneladas por 69 mil produtores, em 206 municípios. O tabaco rendeu aos produtores gaúchos R$ 6,2 bilhões em receita. Saiba mais: números do setor do tabaco