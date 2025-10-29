Esteio Resiliente: infraestrutura com propósito e olhar para o futuro

Cuidar da infraestrutura urbana é mais do que fazer obras. É cuidar das pessoas, dos comércios, do desenvolvimento e do futuro da cidade. Em Esteio, tratamos esse compromisso com seriedade e planejamento. E isso é o que move o programa Esteio Resiliente, que transforma a forma como enfrentamos os efeitos das mudanças climáticas e das chuvas intensas.

Estamos investindo R$55 milhões em cerca de vinte intervenções estruturais, distribuídas em pontos estratégicos de toda a cidade. As ações incluem a criação de bacias de contenção, o revestimento de arroios, a ampliação de leitos e o reforço das redes de drenagem. O objetivo é reduzir riscos de alagamentos, garantir mobilidade, proteger famílias e manter Esteio funcionando mesmo diante de eventos climáticos extremos.

O programa atua em três eixos principais: obras de infraestrutura, medidas não estruturais e aumento da capacidade de resposta. Parte dos recursos vem de financiamento do BRDE, e outra parte é investimento direto do Município. Essa combinação de planejamento técnico, responsabilidade fiscal e visão de futuro coloca Esteio em um novo patamar de preparo urbano.

Mas o Esteio Resiliente vai além das máquinas e dos canteiros. Ele representa cidadania em forma de engenharia. Quando o escoamento da água é eficiente, o comércio não precisa fechar, a escola segue aberta, o transporte funciona e as famílias vivem com tranquilidade. Cada metro de drenagem e cada bacia construída significam mais segurança, menos perdas e mais qualidade de vida. São obras que protegem vidas e geram dignidade.

O programa também simboliza uma mudança de cultura na gestão pública: agir antes que o problema aconteça. Esteio passou a investir em prevenção, e não apenas em resposta. É a cidade se antecipando aos desafios do clima, com base técnica e sensibilidade humana.

Nenhum projeto tem sucesso sem participação social. Por isso, estimulamos que cada morador colabore. Se o esteiense identificar um ponto crítico, pode procurar a Ouvidoria Municipal, participar do Prefeitura na Rua ou registrar sua demanda no Gabinete Aberto. A gestão existe para servir, mas a cidade só se constrói quando a comunidade está envolvida e acredita no processo.

Com o Esteio Resiliente, consolidamos uma visão de futuro. A cidade que queremos é aquela que se planeja, se adapta e se reinventa. Que enfrenta as mudanças climáticas com responsabilidade, que investe com propósito e que coloca o bem-estar coletivo acima de tudo.

Seguimos juntos, com firmeza, transparência e humanidade. Esteio está pronta para o futuro, projetando ser uma cidade que aprende com os desafios, cresce com eles e se fortalece a cada obra concluída, mostrando que investir em infraestrutura é investir nas pessoas.