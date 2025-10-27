Parques estaduais estreiam bilheterias com pix em Sapucaia e Viamão

Os ingressos nos parques Zoológico de Sapucaia do Sul, e de Itapuã, em Viamão, poderão ser adquiridos nas respectivas bilheterias por pagamentos na modalidade Pix. A novidade, que também se aplica ao Jardim Botânico de Porto Alegre, começou a valer neste sábado (25), e foi implementada pelo governo do Estado para conceder mais segurança e praticidade para os visitantes.

A iniciativa é executada pela Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema), gestora dos parques, em parceria com a Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG). O objetivo é promover a modernização dos serviços públicos e melhorar a experiência para os usuários destes espaços de conservação e lazer.

Para os próximos meses, está prevista a contratação de um sistema de bilhetagem eletrônica, o qual ampliará as opções de pagamento disponíveis ao público. A medida cumpre procedimentos formais em processo licitatório. O fornecimento dos equipamentos será liderado pela SPGG.

Os valores arrecadados com ingressos nos parques estaduais são destinados ao Fundo Estadual do Meio Ambiente (Fema), cuja finalidade é aportar recursos para proteção e conservação do meio ambiente no Estado, incluindo os parques estaduais.

Na reabertura do Parque Zoológico, em julho, o público encontrou benfeitorias nos equipamentos e na sinalização. O Zoo de Sapucaia tem acesso pela BR-116 Km 252, altura da parada 41, no bairro Colonial, Sapucaia do Sul. Já o Parque de Itapuã pode ser acessado pela Estrada Dona Maria Leopoldina Cirne, sem número, bairro Jardim Krahe, Viamão.

Além dos três parques, a Sema administra outras 24 unidades de conservação (UCs) espalhadas pelo Estado. Mais do que áreas de lazer, esses espaços cumprem papel essencial na educação ambiental, na conservação da biodiversidade e na preservação dos ecossistemas gaúchos.