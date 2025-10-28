EGR tem obras na Serra, Vale do Taquari e Sinos, RMPA e região Norte

Até 31 de outubro, a Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR) executará 16 frentes de trabalho em diferentes regiões do Rio Grande do Sul. As equipes estarão mobilizadas para realizar manutenção asfáltica, pintura, sinalização e conservação, com foco na melhoria da infraestrutura e na segurança de quem trafega pelas estradas gaúchas.

A EGR orienta os motoristas a redobrarem a atenção, respeitarem a sinalização e manterem os limites de velocidade nos trechos em obras, pois, durante a execução dos serviços, podem ocorrer bloqueios de faixas e lentidão temporária, especialmente nos horários de maior movimento. O cronograma poderá ser ajustado conforme as condições do tempo.

O diretor-presidente da EGR, Luís Fernando Vanacôr, ressalta que, à medida que nos aproximamos do final do ano, a empresa mantém o compromisso de seguir investindo em melhorias nas rodovias gaúchas. “Nos aproximamos do final do ano com a mesma responsabilidade de sempre: garantir estradas mais seguras, bem conservadas e com melhor fluidez para todos que trafegam pelo Estado”, destacou Vanacôr.

Na Serra Gaúcha, as equipes atuam na ERS-235, entre Nova Petrópolis e Gramado, e na ERS-115, entre Três Coroas e Gramado, com serviços de manutenção e sinalização. Também há frentes de conservação na ERS-235, em São Francisco de Paula, e na ERS-115, em Gramado.

No Vale do Taquari, a RSC-453 recebe serviços de conservação entre Teutônia e Boa Vista do Sul, além de manutenção asfáltica em Venâncio Aires. A ERS-129 conta com conservação entre Vespasiano Corrêa e Dois Lajeados.

No Vale dos Sinos, há conservação na ERS-239, entre Sapiranga e Araricá.

Na Região Metropolitana e no Litoral Norte, a ERS-040 passa por manutenção em Balneário Pinhal e conservação em Capivari do Sul e Viamão. A ERS-474, em Santo Antônio da Patrulha, também recebe serviços de manutenção asfáltica.