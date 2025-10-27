Projeto oferece oficinas gratuitas sobre Capoeira em Canoas

Dança, jogo, arte marcial, musicalidade e ancestralidade. A capoeira é uma expressão cultural afro-brasileira que resiste ao tempo e ganha cada vez mais praticantes em Canoas, no Brasil e no mundo. É com o objetivo de resgatar, documentar e disseminar essa rica história, que nasceu o Projeto Capoeira Canoas. E nesta semana, o projeto dá o pontapé à sua 4ª temporada, com oficinas gratuitas e abertas ao público e exibição de vídeos documentais de entrevistas com Mestres e importantes nomes que contribuíram para a consolidação da prática no Município.

As atividades acontecerão no Ponto de Cultura Angola Brasil, que fica na Rua Boa Vista, 205, no bairro Rio Branco, com a exibição do vídeo em um telão, seguida de um bate-papo e uma oficina ministrada pelo entrevistado. Depois da primeira oficina do projeto, que aconteceu no sábado (25), as atividades ocorrem duas vezes por semana no Espaço. Para quarta-feira (29), a programação terá uma nova oficina, com Mestre Buiu, às 19h30min; No sábado (1), é a vez da atividade com Mestre Vermelho, às 16h; e no dia 4 de novembro, a oficina acontece com Mestre Chuca, às 19h30min.

Além disso, as entrevistas completas podem ser acessadas, gratuitamente, pelo canal do Youtube Capoeira Canoas, sempre às 21h30min do dia da oficina. Na quarta temporada, os entrevistados são Mestre Karkará, Mestre Vermelho, Mestre Buiu, Contramestre Pitoco, Mestre Manxa e Mestre Chuca.

O projeto Capoeira Canoas é idealizado pelo Mestre Leandro Miranda, capoeirista da cidade de Canoas que desde sempre questionou seus mestres sobre a história e trajetória da capoeira e dos mestres da cidade. Com essa curiosidade, e a percepção da escassez de informações e registros sobre essa história, viu a necessidade de registrar e criar um acervo para futuras pesquisas.

Leandro cria, assim, a proposta de documentários, registrando depoimentos da história dos mestres e praticantes de Canoas. Cada entrevistado teria um vídeo contando sua trajetória desde seu início até os dias atuais.

Além deste projeto, Leandro também criou o “Memórias da Capoeira de Canoas” disponibilizando trechos de rodas de capoeira realizadas na década de 1980, com imagens cedidas pelos mestres. Até o momento, foram resgatados 136 vídeos que estão disponíveis no canal do Youtube do projeto.





