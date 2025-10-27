Estado inaugura em Marau ambulatório especializado para idosos

O governo do Estado inaugurou, na quinta-feira (23), o primeiro ambulatório do Programa Saúde 60+ RS, no Hospital Cristo Redentor, em Marau. A titular da Secretaria da Saúde (SES), Arita Bergmann, participou do ato de inauguração.

O Saúde 60+ RS é uma iniciativa da SES que oferece atendimento especializado e multiprofissional para idosos frágeis ou com diagnóstico de demência. Há mais de 14 ambulatórios já habilitados pelo programa, que ainda serão inaugurados.

O ambulatório em Marau será referência para os 62 municípios da área de abrangência da 6ª Coordenadoria Regional de Saúde, que tem sede em Passo Fundo e contempla as regiões de saúde Planalto, Araucárias e Botucaraí. O valor mensal investido pelo Estado no ambulatório será de R$ 120 mil.

O serviço conta com uma equipe multiprofissional composta por médico geriatra, enfermeiro, fisioterapeuta, psicólogo e assistente social; avaliação multidimensional como base para o plano de cuidado; encaminhamento regulado pelo Sistema de Gerenciamento de Consultas (Gercon); e continuidade do cuidado com apoio da atenção primária em saúde.

O Saúde 60+ RS é um programa do governo estadual voltado ao atendimento ambulatorial especializado de pessoas idosas com 60 anos ou mais, consideradas frágeis ou com diagnóstico de demência. É implementado por meio de 20 serviços regionalizados de saúde, visando qualificar o atendimento prestado na atenção primária em saúde, reduzir casos de hospitalização na população idosa e diminuir as filas de espera na atenção especializada.

As 13 primeiras habilitações foram anunciadas pelo governador Eduardo Leite em agosto. Até o momento, foram habilitados 15 serviços do programa, nos municípios de Novo Hamburgo, Igrejinha, Tenente Portela, Pelotas, Santiago, Caxias do Sul, Marau, Cachoeira do Sul, Cruz Alta, Estação, Santo Ângelo, Santa Rosa, Sarandi, Lajeado e Panambi.