Estância Velha lança canal de informações para empreendedores locais

A Prefeitura de Estância Velha, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Turismo (Sedeit), e sua Sala do Empreendedor, e em parceria com o Departamento de Compras, lançou um novo canal de informações exclusivo para empreendedores, profissionais e empresas do município. O objetivo é facilitar o acesso a oportunidades, prazos e orientações importantes relacionadas ao desenvolvimento econômico e às compras públicas.

Por meio do canal, os participantes recebem atualizações sobre editais e licitações, capacitações, eventos, cursos e orçamentos públicos, além de avisos e orientações úteis para quem atua no setor empresarial local. “A iniciativa busca aproximar o poder público dos empreendedores, promovendo transparência, acesso à informação e incentivo à participação nas compras municipais”, destaca o titular da Sedeit, João Victor Torres Penso.

As mensagens são enviadas somente pelas equipes da Sala do Empreendedor e do Departamento de Compras, garantindo segurança e credibilidade nas comunicações. Empresas e profissionais interessados em participar podem acessar o canal e ativar as notificações para receber as atualizações em primeira mão.

Em caso de dúvidas, o atendimento é feito pelo WhatsApp (51) 99745-2181.