Fenadoce tem pré-inscrições abertas para estandes na edição 2026

Parte dos preparativos para a 32ª Fenadoce, que acontece entre 15 de julho e 2 de agosto, em Pelotas, a etapa de pré-inscrição para expositores não associados à Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Pelotas começou na manhã de sexta-feira (24), e se estende até as 17h do dia 30 de outubro. O processo é voltado a empresas interessadas em compor o espaço destinado a estandes na Multifeira, localizado na área central do Centro de Eventos da Fenadoce.

Expositores dos mais diversos segmentos poderão participar desta etapa, como lojas de vestuário, calçados, acessórios, artesanato, decoração, utilidades, produtos regionais, entre outros que integram o perfil do setor. A pré-inscrição pode ser efetuada através do formulário, no link fenadoce.com.br/informacoes-estandes-2026.

Para confirmar participação no próximo ano, os interessados deverão realizar associação à CDL Pelotas, caso aprovados, e estar em dia com suas obrigações junto à entidade, de acordo com o Estatuto Social da instituição, que é a responsável pela organização da feira.

Todas as solicitações serão analisadas pela comissão organizadora e informadas posteriormente aos requerentes. Informações adicionais podem ser obtidas pelo telefone: (53) 99141-3295, entre 8h e 18h, de segunda a sexta-feira ou acessando o regulamento de inscrição junto ao site de cadastro.