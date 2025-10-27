Taquara inicia demolição da ponte de Vila Teresa

A Prefeitura de Taquara iniciou na sexta-feira (24) a demolição da ponte localizada na Vila Teresa, na Estrada de Rio da Ilha. O trabalho marca o início das ações previstas para a construção de uma nova estrutura no local. Após a retirada completa dos escombros, o cronograma prevê que as obras de edificação comecem em um prazo de quatro a cinco dias.

De acordo com a engenheira da Prefeitura de Taquara, Lauriane Dias, responsável técnica pela execução, a nova ponte deverá ser concluída em aproximadamente cinco meses, a partir do início da construção.

Os dois projetos integram um investimento total de R$ 1.340.984,00, repassado pelo Governo Federal. A primeira parcela, correspondente a 30% do valor total, R$ 402.295,20, foi recebida pelo Município no final de setembro. O repasse restante, equivalente a 70%, R$ 938.688,80, será efetuado após a comprovação da execução da primeira fase dos trabalhos.

A nova ponte em Vila Teresa será construída em concreto armado, com 25 metros de comprimento e 5 metros de largura, enquanto a estrutura de Padilha Velha terá 16 metros de comprimento e 5 metros de largura, também em concreto armado.

O vice-prefeito Delmar Backes, que esteve acompanhando o início da demolição, junto ao secretário de Meio Ambiente, Defesa Civil e Causa Animal, Luciano Campanha, e à engenheira Lauriane, destacou a relevância das obras para a infraestrutura do interior e a segurança da comunidade. "A reconstrução dessas pontes garante mais mobilidade e tranquilidade para quem depende dessas vias no dia a dia, além de fortalecer o desenvolvimento das localidades rurais de Taquara”, afirmou, com informações da assessoria de imprensa da prefeitura.

Assim que a etapa em Vila Teresa for finalizada, as equipes iniciarão a demolição e substituição da ponte em Padilha Velha.