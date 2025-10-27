Picada Café recebe estação meteorológica doada pela Sicredi Pioneira

A partir de agora, Picada Café passa a contar com dados climáticos em tempo real, como volume de chuva, umidade e pressão atmosférica. A nova estação meteorológica, doada pela Sicredi Pioneira, foi oficialmente entregue à comunidade na quinta-feira (23). O equipamento está instalado em Joaneta, em terreno pertencente ao Município, localizado entre a Unidade Básica de Saúde e a Escola Municipal de Educação Infantil Quatro Estações.

Os equipamentos são da empresa Elysios, e durante a entrega, a analista de negócios Daniele Bonsin de Almeida apresentou o funcionamento e as potencialidades do sistema. A estação meteorológica terá, num primeiro momento, dois principais usos: auxiliar a Defesa Civil no acompanhamento contínuo das condições climáticas, especialmente em períodos de chuva intensa, e fornecer dados técnicos aos produtores rurais, que poderão planejar melhor o manejo de suas lavouras. Os agricultores interessados poderão solicitar acesso exclusivo às informações diretamente na agência do Sicredi no município.

Em uma segunda etapa, a meta é disponibilizar os dados publicamente em plataformas online, ampliando o acesso da comunidade às informações climáticas. O prefeito Daniel Rückert destacou que ter dados confiáveis e em tempo real é fundamental para planejar ações e proteger a população, especialmente diante das mudanças climáticas. As informações são da assessoria de imprensa da prefeitura.

O ato contou com a presença do prefeito Daniel Rückert e do secretário de Planejamento, Éderson Wickert, representando a Administração Municipal. Pela Sicredi Pioneira participaram Renata Silva, gerente da agência local, e Bruno Salvador Fochezatto e Samuel Gustavo Deimling. Também estiveram presentes a engenheira agrônoma Márcia Ruff da Silva, da Emater/Ascar; o presidente do Sindicato dos Trabalhadores na Agricultura Familiar, Ari Boelter; e Adrian Fernando Engel, representando o Corpo de Bombeiros Voluntários de Picada Café.