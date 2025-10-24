Capão da Canoa recebe nova unidade da Unimed Porto Alegre

A Unimed Porto Alegre inaugurou, na sexta-feira (24), uma nova unidade de atendimento em Capão da Canoa, no litoral Norte gaúcho. Localizado na Rua Dom Luiz Guanella, 2735, o espaço conta com 327m² e funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 18h; e aos sábados, das 7h às 13h. O empreendimento recebeu investimento de aproximadamente R$ 1,5 milhão e oferece serviços laboratoriais e consultas médicas.

A nova unidade foi criada para atender às crescentes demandas da população local, que, além de receber um grande fluxo de turistas durante o verão, vem registrando um expressivo crescimento populacional após a pandemia e as enchentes.

Segundo o presidente do Conselho de Administração da Unimed Porto Alegre, Marcio Pizzato, nos últimos 12 anos, a população do litoral aumentou 32%, enquanto Capão da Canoa registrou crescimento de 51%. "Esses números reforçam a importância de fortalecermos nosso atendimento e consolidarmos nossa presença na comunidade”, pontuou. As informações são da assessoria de imprensa da cooperativa.

O laboratório da unidade conta com quatro salas de coleta, incluindo uma pediátrica e outra ginecológica, e uma sala de curvas glicêmicas. A área de processamento tem capacidade para realizar até 50 mil exames por mês, com possibilidade de expansão para 100 mil, o que garante maior agilidade na liberação dos resultados aos clientes.



A unidade conta também com o Núcleo Unifácil, espaço exclusivo para clientes do plano Unifácil, que oferece consultas nas especialidades de clínica médica, medicina de família e comunidade, ginecologia e obstetrícia, e pediatria. Os atendimentos podem ser agendados pelo aplicativo da Unimed Porto Alegre, por telefone ou presencialmente no próprio Núcleo. Clientes dos demais planos da Unimed Porto Alegre também têm acesso às agendas médicas da Unidade, com agendamento disponível exclusivamente por telefone ou presencialmente.