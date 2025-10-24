Estado anuncia R$ 3,5 milhões para espaços esportivos em Sinimbu

O governo do Estado, por meio da Secretaria do Esporte e Lazer (SEL), anunciou um investimento de mais de R$ 3,5 milhões para o município de Sinimbu, no Vale do Rio Pardo. Parte do valor será utilizado para a construção de um novo ginásio esportivo multiuso na cidade, com aporte de R$ 3 milhões, dentro do Programa Rede de Ginásios Multiuso. As estruturas esportivas do programa são preparadas para, além da prática do exercício físico, servirem de abrigo e apoio em casos de desastres, como os meteorológicos.

Além da estrutura que será construída, o Ginásio Municipal do Esporte, já existente, passará por reformas, com investimento de R$ 350 mil do Programa Avançar Mais no Esporte. Também com recursos dessa iniciativa, espaços esportivos da cidade receberão R$ 90 mil em investimentos para iluminação. O governo ainda apoiará projetos do município contemplados no Programa Pró-Esporte RS, com aporte de R$ 130 mil.



Os anúncios foram feitos pelo secretário do Esporte e Lazer, Juliano Franczak, o Gaúcho da Geral, que se reuniu com o prefeito do município, Wilson Molz.

O novo ginásio de Sinimbu está no escopo do Programa Rede de Ginásios Multiuso, que tem investimento do governo do Estado de R$ 55 milhões e prevê a construção de 15 estruturas em municípios atingidos pelas enchentes de 2024. A iniciativa integra o Plano Rio Grande.

As instalações terão como diferencial, além da finalidade esportiva, estruturação para acolher desabrigados e servir como centros de apoio humanitário. Antes do programa, as construções não eram pensadas para esse fim. As prefeituras garantirão os terrenos como contrapartidas, e esses espaços devem ser em áreas não alagáveis.

Já por meio do Programa Avançar Mais no Esporte, o Estado já investiu R$ 178 milhões desde 2019, na soma com o programa anterior Avançar no Esporte. Nesse período, foram realizadas mais de 272 obras de melhorias e construção de espaços esportivos e iluminação de espaços de lazer.