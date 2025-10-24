Caxias do Sul transfere restaurante popular para novo endereço

O Restaurante Popular (Repop) de Caxias do Sul passa a funcionar em um novo endereço a partir desta sexta-feira (24): Av. Rubem Bento Alves, 7.715 (prédio da antiga incubadora empresarial), no bairro Cinquentenário. A inauguração será às 11h30min.

No local, serão produzidas 1.120 refeições diárias em parceria com a Associação Mão Amiga. De acordo com informações da prefeitura, o espaço passou por adequações para receber os móveis e equipamentos do Repop, que vinha funcionando no bairro São Victor Cohab, em prédio alugado. Agora, como o imóvel pertence ao Município, não será mais necessário pagar aluguel, o que gerará uma economia de R$ 18 mil mensais.

A mudança vai permitir que mais bairros sejam atendidos com refeições diárias. Além do Canyon, com 202 refeições; Campos da Serra, com 290; Consolação, com 194; Reolon, com 300; e Casa Bom Samaritano, que assiste a população em situação de rua com 134 refeições por dia, o Repop passa a atender também o Cinquentenário II, com 48 refeições diárias.

A equipe envolvida no trabalho do Repop é formada por coordenador, nutricionista, assistentes sociais, agente administrativo, cozinheiras, auxiliares de cozinha, auxiliares gerais e educador social, sendo assessorada e monitorada pela Diretoria de Segurança Alimentar e Nutricional da Secretaria Municipal da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Smapa). O Programa Restaurante Popular tem o objetivo de promover a Segurança Alimentar e Nutricional, o combate à fome e à desnutrição, através do acesso à alimentação saudável e adequada.

Em Caxias do Sul, o primeiro restaurante foi inaugurado em 2 de julho de 2004, na rua Os 18 do Forte, em São Pelegrino, oferecendo 320 refeições a R$ 1,00 à população. Em julho de 2007, foi inaugurada a segunda unidade, na rua 20 de Setembro, com mais 500 refeições. Os dois locais foram unificados no ano de 2008, na rua 20 de Setembro, onde permaneceu funcionando diariamente até o ano de 2020, com 820 refeições, em prédio locado e com empresa prestadora de serviços contratada por licitação.

Com a pandemia, surgiu a necessidade de estruturar o programa, já que o local não comportava o distanciamento social exigido. As refeições passaram então a ser transportadas para bairros vulneráveis do município, selecionados com base nas informações do Cadastro Único da FAS. Durante aquele ano, a equipe técnica da Segurança Alimentar trabalhou no novo edital, levando em consideração a Lei nº 13.019, quando a Associação Mão Amiga foi selecionada em chamamento público. A entidade passou a operacionalizar o serviço em parceria com a Segurança Alimentar e Nutricional em março de 2021, o que continua acontecendo até os dias de hoje.

O restaurante mudou para a rua Sinimbu, em Lourdes, e passou a atuar de forma mista, com refeições presenciais, como já acontecia antes da pandemia, mas sem deixar de atender os bairros mais vulneráveis, aproximando-se do Programa Cozinhas Solidárias. Ainda no ano de 2021, foi realizado aditivo ao contrato e unificada a produção que acontecia nas cozinhas comunitárias do Canyon e do Mariani, chegando a 1.280 refeições diárias. Em 2023, uma nova mudança de endereço aconteceu, em busca de melhores condições estruturais, endereço no qual o Repop funcionou até este mês, no bairro Planalto, em prédio locado.